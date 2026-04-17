Finisce l’era di Wired Italia | l’annuncio

Dopo lo sciopero indetto dalla stampa italiana, il secondo in poche settimane per il rinnovo contrattuale, è stato annunciato che Wired Italia chiuderà le sue pubblicazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli aggiuntivi sui motivi che hanno portato alla chiusura, che segna la fine di un’epoca per la rivista nel panorama editoriale italiano.

L’annuncio. All’indomani dello sciopero proclamato dalla stampa italiana, il secondo nel giro di poche settimane, sempre per via del rinnovo nazionale, arriva la notizia della chiusura di Wired Italia. A fare l’annuncio la casa editrice Condé Nast attraverso le parole dal CEO Roger Lynch con un comunicato diffuso, ieri il 16 aprile 2026. Viene così presentato un piano di riorganizzazione globale che coinvolge anche i brand Glamour e Self. «Per Wired in Italia stiamo pianificando una transizione che porterà all’uscita dalle attività editoriali», spiega Lynch. «Dobbiamo rimanere disciplinati su dove impiegare tempo e capitali». Secondo quanto comunicato, le aree interessate — tra cui Wired Italia — rappresentano poco più dell’1% del fatturato complessivo del gruppo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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