Addio a Wired Italia | perché il Ceo di Condé Nast ha deciso di chiudere la testata giornalistica nata 17 anni fa

Wired Italia chiude le sue pubblicazioni dopo 17 anni. La decisione è stata comunicata ieri dal Ceo di Condé Nast, attraverso un comunicato ufficiale. La notizia è stata resa nota nello stesso giorno in cui i giornalisti hanno indetto uno sciopero per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. La chiusura riguarda tutti i contenuti e le attività legate alla testata italiana del magazine.

Wired Italia chiude battenti. Ad annunciarlo è stato il Ceo di Condé Nast, Roger Lynch, attraverso un comunicato divulgato ieri, 16 aprile, proprio nel giorno dello sciopero dei giornalisti che chiedono da tempo il rinnovo del contratto nazionale. Nella stessa nota, Lynch spiega che la chiusura.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Doccia fredda per Wired Italia: Condé Nast annuncia la chiusura nel giorno dello sciopero dei giornalistiProprio mentre i giornalisti italiani incrociano le braccia per il rinnovo del contratto nazionale, arriva la doccia fredda da New York: Condé Nast... Perché OpenAI ha deciso di chiudere improvvisamente l’app SoraOpenAI ha comunicato la chiusura della sua app di generazione di video per i social media Sora, che era diventata virale nel corso dell’autunno. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Addio a Wired Italia: perché il Ceo di Condé Nast ha deciso di chiudere la testata giornalistica; Doccia fredda per Wired Italia: Condé Nast annuncia la chiusura nel giorno dello sciopero dei giornalisti; Abbiamo visto il futuro dei farmaci, dentro il laboratorio che può dire addio alle cavie; Anche Anthropic sta usando l'allarme sui poteri dell'AI come la sua più potente campagna di marketing. Addio a Wired Italia: perché il Ceo di Condé Nast ha deciso di chiudere la testata giornalisticaL'annuncio del Ceo Roger Lynch: la rivista continuerà a essere attiva negli altri mercati, ma lascerà l'Italia ... milanotoday.it Wired Italia chiuderà? Qual è il destino della testata hi-tech di Condé Nast? [in aggiornamento]Il CEO: Sebbene WIRED rimanga un marchio globale forte, l'edizione italiana non ha tenuto il passo con la crescita negli altri mercati ... startupitalia.eu Nel giorno dello sciopero dei giornalisti italiani, Condé Nast annuncia la fine delle pubblicazioni di Wired Italia. - facebook.com facebook Wired Italia (@wireditalia) on X x.com