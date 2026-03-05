Consegnata la crociera Norwegian Luna a Marghera | ecco com' è | VIDEO

Questa mattina a Marghera, Fincantieri e Norwegian Cruise Line hanno ufficialmente consegnato la nave Norwegian Luna. Si tratta della seconda unità della classe ampliata Prima Plus, realizzata dal cantiere veneziano per la compagnia statunitense. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due aziende e si è svolta presso il cantiere di Marghera.

Con 156mila tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di circa 321 metri e una capacità di circa 3.550 posti letto, Norwegian Luna è la più grande nave della classe Prima della compagnia di navigazione statunitense. Negli ultimi mesi vi hanno lavorato 3mila persone, tra dipendenti Fincantieri e società partner Come l’unità gemella Norwegian Aqua, consegnata da Fincantieri a Norwegian Cruise Line nel 2025, con 156mila tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di circa 321 metri e una capacità di circa 3.550 posti letto, Norwegian Luna è più grande del 10% rispetto alle due navi della classe Prima, Norwegian Prima e Norwegian Viva, anch’esse costruite da Fincantieri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

