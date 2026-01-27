Fincantieri varata la nave ' Quirinale' della Marina

La cerimonia di varo della nave 'Quirinale' si è svolta presso il cantiere di Riva Trigoso, segnando un importante passo per la Marina Militare italiana. La nuova nave idro-oceanografica maggiore rafforza le capacità operative e di ricerca della Marina, rappresentando un investimento strategico per la difesa e l’innovazione tecnologica.

Lunedì 26 gennaio si è svolta presso il cantiere integrato Fincantieri di Riva Trigoso la cerimonia di varo della nuova nave idro-oceanografica maggiore (Niom) della Marina Militare, che porterà il nome 'Quirinale'. L'unità, progettata per attività di mappatura e monitoraggio scientifico, supporterà le iniziative dell'Istituto Idrografico, rafforzando le capacità di ricerca e sicurezza marittima del Paese. Lunga circa 110 metri e con un dislocamento di circa 6.000 tonnellate, la nave potrà imbarcare fino a 140 persone tra equipaggio e personale scientifico ed è dotata di un sistema di propulsione elettrico a basse emissioni, idoneo anche alla navigazione in aree ambientalmente sensibili.

