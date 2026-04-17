Finanza il colpo di Siena parla cesenate | Pierluigi Tortora ribalta i vertici di Mps

Un imprenditore cesenate ha avuto un ruolo decisivo nella recente riorganizzazione di una delle principali banche italiane. Durante l’assemblea dei soci, ha guidato un cambio di direzione che ha sorpreso gli analisti e le previsioni della vigilia. Con la sua società, ha contribuito a modificare gli equilibri dei vertici, portando a un nuovo assetto nell’istituto di credito. La vicenda ha attirato l’attenzione nel settore finanziario italiano.

C’è la firma di un imprenditore cesenate sulla nuova stagione del Monte dei Paschi di Siena. Pierluigi Tortora, attraverso la sua Plt Holding, è stato il protagonista assoluto dell’assemblea dei soci, riuscendo a ribaltare i pronostici della vigilia che davano per favorita la lista presentata dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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