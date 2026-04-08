Il rapporto di lavoro con il direttore generale di Mps è stato interrotto, secondo quanto comunicato dall’istituto bancario. Pierluigi Tortora, portavoce di Plt, ha commentato la decisione definendola infondata e abnorme, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui procedimenti interni che hanno portato a questa conclusione. La notizia ha suscitato attenzione nel settore finanziario e tra gli addetti ai lavori.

“Non possiamo che prendere atto del fatto che Mps ha reso noto di aver posto fine al rapporto di lavoro con il Dott. Lovaglio, per giusta causa. A nostro avviso si tratta di un’iniziativa infondata e ‘abnorme'”. Il patron di Plt, Pierluigi Tortora, promotore della lista che ha ricandidato il banchiere lucano alla guida del Monte dei Paschi di Siena dopo che il consiglio di amministrazione uscente lo aveva escluso, ha così commentato il licenziamento di Luigi Lovaglio dall’incarico di direttore generale della banca dal quale era già stato sospeso il 25 marzo scorso per poi appunto essere definitivamente licenziato nella serata di martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pierluigi Tortora (Plt): “Licenziamento di Lovaglio da direttore generale di Mps è iniziativa infondata e abnorme”

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