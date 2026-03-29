Nel corso degli anni si sono susseguite vicende che coinvolgono diverse realtà nel settore energetico e finanziario. Un episodio riguarda la crisi di una piccola multiutility ligure negli anni 2000, mentre un altro riguarda le manovre finanziarie di una società di energie rinnovabili quotata all’AIM di Borsa Italiana. Attualmente, un individuo coinvolto in queste vicende ha rivolto la propria attenzione a una nota banca.

C’è un filo che unisce la crisi di una piccola multiutility ligure nei primi Anni 2000 alle acrobazie finanziarie di una società di energie rinnovabili quotata all’AIM di Borsa Italiana, a Mps. Quel filo ha un nome: Pierluigi Tortora. Il caso Acam, i derivati e la crisi del 2008. Derivati, sindaci e azioni di responsabilità: Acam era la società partecipata dal Comune di La Spezia che gestiva i servizi pubblici locali per i comuni della provincia: acqua, gas, rifiuti, insomma una multiutility. Tortora ne era l’amministratore delegato. Nel marzo 2008, in piena euforia finanziaria pre-crisi subprime, la società sottoscrisse contratti derivati che, come è facile intuire, non sono proprio il core business per una società di servizi pubblici locali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Da Acam a PLT Energia: il caso di Pierluigi Tortora che ora punta a Mps

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