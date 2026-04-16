Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha rivolto un messaggio a un giovane calciatore delle giovanili dell’Inter. Ha consigliato al ragazzo di mantenere il sorriso, di continuare a divertirsi con il gioco e di rispettare le opportunità che la vita gli offre. Il messaggio si è concentrato su valori legati alla passione per il calcio e alla serenità nel percorso sportivo.

di Stefano Cori Filippo Serantoni, mister Cristian Chivu in conferenza stampa ha mandato un messaggio al ragazzo delle giovanili dell’Inter. Cristian Chivu nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Cagliari ha avuto modo di rispondere alla domanda su Filippo Serantoni, attaccante classe 2010 delle giovanili nerazzurre che è tornato a giocare con il caschetto proprio come lo stesso Chivu quando era giocatore. LA STORIA DI FILIPPO SERANTONI, IL RAGAZZO DELLE GIOVANILI DELL’INTER TORNATO IN CAMPO DOPO UN BRUTTO INCIDENTE, E COL CASCHETTO – « E ha fatto gol! Devo iniziare a dirvi che sono stato uno dei primi a sapere dell’accaduto la scorsa estate, uno dei primi a chiamarlo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Filippo Serantoni, il messaggio di Chivu: «Gli consiglio di mantenere il sorriso, il piacere per il gioco e il rispetto per ciò che la vita ti regala»

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