Filippo Serantoni, attaccante dell'Inter, ha segnato di nuovo dopo 263 giorni, dopo aver affrontato un incidente che aveva messo in dubbio la sua carriera. Indossando un caschetto protettivo, il giocatore ha trovato la rete in una partita ufficiale, segnando così un importante momento nel suo percorso sportivo. La sua storia ha attirato l’attenzione di tifosi e media, che seguono con interesse il suo ritorno in campo.

di Lorenzo Vezzaro Filippo Serantoni torna al gol 263 giorni dopo lo scoglio: il sogno del centravanti dell’Inter continua con il caschetto protettivo. “Se uno scoglio non può arginare il mare, figuriamoci i sogni di un ragazzo di 15 anni, pieno di passione e talento.” Con queste esatte parole, Luigi Garlando introduce sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la straordinaria parabola di Filippo Serantoni, giovane promessa del vivaio dell’ Inter. Una storia di terrore, speranza e rinascita. Tutto ha inizio in una cornice estiva che si trasforma improvvisamente in incubo. È il 23 luglio 2025 e Filippo si trova a Cala Moresca, ad Arbatax, in Sardegna.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Filippo Serantoni e la rinascita nerazzurra: la straordinaria storia del bomber che ha sconfitto il destino dopo l’incidente

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Panoramica sull’argomento

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