Dopo un incidente durante una partita, un giocatore ha subito una caduta che ha causato una frattura al cranio. È stato immediatamente trasportato in elicottero in un ospedale specializzato, dove i medici hanno eseguito un intervento al cervello. Dopo 263 giorni di cure e riabilitazione, ha segnato un gol indossando un caschetto protettivo, dimostrando di aver superato le conseguenze dell’incidente.

Se uno scoglio non può arginare il mare, figuriamoci i sogni di un ragazzo di 15 anni, pieno di passione e talento. Filippo è in spiaggia con gli amici e la sorella. Cala Moresca, Arbatax, Sardegna, da sempre nido delle sue vacanze. È il 23 luglio 2025. Si tuffa, riemerge, scala gli scogli, cade. L’impatto sulla roccia è terribile. La testa si spacca. Un elicottero lo trasporta all’ospedale di Nuoro dove viene operato. I genitori temono il peggio. La diagnosi è terrificante: “Frattura infossata con emorragia cerebrale”. Ma nei 17 giorni di degenza tutto va per il meglio. Guarirà. Che possa tornare a giocare a calcio, conta molto meno. Perché Filippo Serantoni, bergamasco, classe 2010, è il centravanti dell’Inter Under 15.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'operazione al cervello al gol col caschetto: Filippo ha sconfitto il destino in 263 giorni

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