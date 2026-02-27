Manzano in fiamme | 1200 metri quadrati di capannone distrutti

Questa mattina a Manzano, in via del Cristo, un incendio di vaste proporzioni ha interessato un capannone industriale di 1200 metri quadrati e un’abitazione vicina. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato la distruzione totale del capannone e danni all’abitazione vicina.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito questa mattina a Manzano, in via del Cristo, coinvolgendo un capannone industriale di 1200 metri quadrati e un'abitazione vicina. Le fiamme, visibili da lontano, sono state segnalate poco dopo le 8:30. I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi pesanti, mentre un elicottero del Sores è in stand-by per eventuali emergenze sanitarie. La colonna di fumo, alta nel cielo, ha allarmato la comunità locale, che segue con preoccupazione l'evolversi della situazione. Al momento, non si segnalano persone coinvolte, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sarà necessario attendere ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell'incendio e quantificare i danni.

