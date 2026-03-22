In una palazzina di cinque piani in corso Italia, ad Anzio (Roma) si è verificato un incendio in seguito a un’esplosione. Il bilancio è di due feriti lievi, un uomo gravemente ustionato, un appartamento distrutto e altri danneggiati. All’origine ci sarebbe l’esplosione di una caldaia in un locale non abitato. Incendio ed esplosione ad Anzio Diversi feriti tra cui uno grave Le cause e i soccorsi Il crollo di una palazzina a Roma Incendio ed esplosione ad Anzio L’esplosione, seguita dalle fiamme, è avvenuta in una palazzina di corso Italia, nel quartiere Europa di Anzio, sul litorale romano. Erano circa le 15 quando un violento boato ha distrutto un appartamento al secondo piano e ne ha danneggiati altri vicini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ad Anzio palazzina in fiamme dopo un'esplosione, diversi feriti e appartamenti distrutti

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