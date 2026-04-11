Nella serata di ieri, venerdì 10 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.977.000 spettatori pari al 21% di share dalle 21:53 alle 00:17. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.974.000 spettatori con uno share del 17.2% dalle 21:59 alle 1:19. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 781.000 spettatori pari al 4.3% e Oltre il Paradiso 722.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Aquaman e il regno perduto incolla davanti al video 981.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 La casa di Ninetta segna 708.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.071.000 spettatori (8.7%). Su La7 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche raggiunge 393. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 10 Aprile 2026. Dalla Strada al Palco sfiora i 3 milioni (21%) e batte Grande Fratello Vip (17.2%), ottimo Crozza (7.5%)

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