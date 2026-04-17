Festival del Giornalismo 2026 il programma di sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile si conclude la XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, che si tiene in città. La giornata prevede diversi eventi e incontri dedicati al mondo dell'informazione, con partecipanti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge in diverse location della zona, coinvolgendo giornalisti, professionisti e studenti. La giornata rappresenta l’ultimo giorno di questa edizione, che ha visto un fitto calendario di appuntamenti.

Ultima giornata di programmazione della XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo International Journalism Festival 2026 - #ijf26. Sabato 18 aprile 2026, i panel in lingua inglese si concentrano nella mattinata mentre quelli in lingua italiano chiuderanno una edizione memorabile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Festival Internazionale del Giornalismo 2026, il programma di giovedì 16 aprileCon la seconda giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2026 si entra nel vivo della programmazione della XX edizione. Festival del Giornalismo 2026, il programma di venerdì 17 aprile: due premi Nobel sul palcoNella terza giornata del Festival Internazionale del Giornalismo, Perugia accoglie reporter che hanno pagato in prima persona il prezzo della libertà... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, Festival Internazionale del Giornalismo 2026: gli ospiti italiani della 20esima edizione; Perugia al centro dell'informazione globale con il Festival del Giornalismo; Il Festival internazionale del giornalismo torna a Perugia; #ijf26 - Rappresentanza in Italia. Festival Internazionale del Giornalismo 2026, il programma di giovedì 16 aprileCon la seconda giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2026 si entra nel vivo della programmazione della XX edizione. Dopo il warm-up inaugurale, #ijf26 concentra a Perugia una densità ra ... perugiatoday.it Tutto pronto il XX Festival Internazionale del GiornalismoDal 15 al 18 aprile 2026, ancora una volta, da due decenni, le eccellenze mondiali del settore si riuniscono a Perugia per ridefinire i confini dell’infosfera e tracciare un quadro aggiornato della ge ... iltamtam.it Gesenu al Festival del giornalismo per raccontare l'ambiente alle nuove generazioni Link all'articolo al primo commento facebook Perugia al centro dell'informazione globale con il Festival del Giornalismo x.com