Festa della Liberazione Parma presenta il calendario | eventi per tutto il mese fino al 9

Questa mattina si è tenuta nella Sala del Consiglio Comunale di Parma la presentazione del calendario degli eventi organizzati dal Comune in occasione della Festa della Liberazione. Il programma prevede diverse iniziative che si svolgeranno nel corso del mese, fino al 9 maggio. La manifestazione coinvolge diverse location della città e include appuntamenti che celebrano questa ricorrenza.

È stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale, il programma delle iniziative promosse dal Comune di Parma in occasione della Festa della Liberazione.Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco Michele Guerra, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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