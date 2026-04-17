Festa degli atleti della Val di Fiemme per celebrare una stagione di successi
Lunedì 20 aprile si terrà la Festa degli Atleti della Val di Fiemme, un evento organizzato dal comitato Nordic Ski Val di Fiemme. La cerimonia celebra i risultati e gli sforzi degli atleti locali residenti nella zona, coinvolgendo la comunità in un’occasione dedicata alla stagione di successi appena conclusa. La manifestazione rappresenta un momento di riconoscimento per i talenti della Valle, con una partecipazione prevista di atleti, familiari e appassionati.
È fissato per lunedì 20 aprile l’appuntamento con la tradizionale Festa degli Atleti della Val di Fiemme, evento particolarmente significativo per la comunità, voluto dal comitato Nordic Ski Val di Fiemme per omaggiare gli sforzi e i risultati dei talentuosi atleti residenti nella Magnifica.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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