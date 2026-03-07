A Milano, Piazza Gae Aulenti si anima per tre giorni con una festa dedicata a ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione della serie live action che sarà disponibile su Netflix dal 10 marzo 2026. L’evento celebra l’arrivo della nuova stagione e coinvolge appassionati e fan dell’universo dei pirati. La manifestazione include attività e iniziative legate alla serie.

Per celebrare ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione dell’acclamata serie live action ONE PIECE, che arriverà solo su Netflix il 10 marzo 2026, Piazza Gae Aulenti a Milano si trasforma per tre giorni nell’iconica città dove ogni destino da pirata ha inizio. Nasce così The Grand Line Adventure, un villaggio immersivo che invita fan e visitatori a entrare nel mondo della ciurma di Cappello di Paglia. Attraverso stand tematici ed esperienze interattive, il pubblico può mettersi alla prova, allenarsi e prepararsi al viaggio che li attende: perché solo i veri pirati sono pronti ad affrontare la Grand Line. Al centro dell’esperienza si erge la monumentale installazione della Reverse Mountain, il simbolico punto di passaggio verso la Grand Line e tappa obbligata per chiunque voglia intraprendere la propria avventura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘One Piece’: una festa a Milano per celebrare la seconda stagione

One Piece, Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a Milano(Adnkronos) – Netflix ha ufficializzato il ritorno dei pirati più famosi del mondo con il rilascio del trailer e del poster di “One Piece: Verso la...

One Piece, Netflix svela in anticipo il debutto di Brook nella seconda stagione del live-action?La seconda stagione del live-action di One Piece potrebbe introdurre una sorpresa inattesa: il debutto anticipato di Brook, dopo che Netflix ha...

Tutti gli aggiornamenti su One Piece.

Temi più discussi: One Piece SBS 114: Oda rivela le attività durante le feste sulla nave di Rufy; Tommaso Paradiso ha portato One Piece a Sanremo, te ne sei accorto?; One Piece lancia il secondo World Top 100; Tutti all'arrembaggio - One piece: Ep. 5 - Lucy! Il guerriero sconosciuto Video.

One Piece: una festa a Milano per celebrare la seconda stagionePer celebrare ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione dell’acclamata serie live ... msn.com

One Piece: dopo quasi 30 anni Oda conferma un dettaglio cruciale sul finale della storiaDopo quasi tre decenni di pubblicazione, One Piece continua a rivelare nuovi dettagli sulla sua conclusione. Il manga di Eiichiro Oda, ... drcommodore.it

La serie One Piece live-action di Netflix ha debuttato il 31 agosto 2023, diventando rapidamente uno degli adattamenti più apprezzati tratti da un manga. Con otto episodi, la prima… - facebook.com facebook

OFFICIAL : THERE WILL BE A BREAK NEXT WEEK AFTER ONEPIECE CHAPTER 1176 x.com