La Val di Fiemme ringrazia i suoi volontari | festa per i 500 eventi organizzati

La Val di Fiemme ha celebrato un importante risultato, organizzando il suo 500° evento internazionale con il supporto del Fiemme Team. La festa si è svolta sabato sera presso l’ex Maneggio di Predazzo, durante l’appuntamento dedicato ai volontari promosso da Nordic Ski Val di Fiemme. L’evento ha voluto riconoscere l’impegno di chi ha contribuito alla realizzazione di queste competizioni.

La Val di Fiemme festeggia un traguardo storico: 500 competizioni internazionali organizzate con il supporto del Fiemme Team, un evento speciale che ha meritato di essere celebrato, sabato sera a Predazzo presso l’ex Maneggio, durante la Festa dei Volontari organizzata da Nordic Ski Val di Fiemme.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Val Bisagno, volontari Plastic Free raccolgono 500 kg di rifiuti: armadi, cerchioni e persino un lavandino La fiamma olimpica in Val di Fiemme: mercoledì 28 sfilata e intrattenimentiIl viaggio della Fiamma Olimpica entra nel vivo e racconta, passo dopo passo, l’attesa per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano... La Val di Fiemme Cassa Rurale dona 120.000 euro alle Rsa del territorio Le case di riposo di Predazzo e Tesero utilizzeranno il contributo per estendere a nuovi posti letto un programma di monitoraggio degli ospiti basato sull'intelligenza artificiale. Leggi l - facebook.com facebook