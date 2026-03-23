Tempo di lettura: 2 minuti A oltre otto mesi dall’ultima comunicazione ufficiale dell’Ente Autonomo Volturno, datata 8 luglio 2025, sulla linea ferroviaria Benevento–Napoli via Valle Caudina è calato un silenzio che pesa ogni giorno di più sulle comunità interessate. Un silenzio che, al di là delle carte e dei cronoprogrammi, si traduce in disagi concreti: studenti costretti a soluzioni alternative, lavoratori che affrontano tempi di percorrenza più lunghi e costi maggiori, famiglie e imprese che continuano a pagare un prezzo alto per l’assenza di un collegamento efficiente. Il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, interviene sulla... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valle Caudina senza treno e senza risposte, il sindaco di Montesarchio incalza: “Silenzio inaccettabile”

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