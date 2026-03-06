Questa sera alle 21.30 al Torrione si esibirà il Duane Eubanks Quartet Lee Organ, un concerto che vedrà sul palco Duane Eubanks alla tromba, Jure Pukl al sax tenore, Renato Chicco all’organo e Andy Watson alla batteria. La formazione proporrà un repertorio jazz, portando in scena un insieme di musicisti con ruoli ben definiti. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel locale situato in zona Torrione.

Questa sera, alle 21.30, al Torrione ci sarà Duane Eubanks Quartet Lee Organ. Duane Eubanks, tromba - Jure Pukl, sax tenore -Renato Chicco, organo - Andy Watson, batteria. Il concerto per la rassegna Ferrara in Jazz 2025–2026. Il Duane Eubanks – Jure Pukl Organ Quartet riporta in auge l’energia viscerale del soul jazz rileggendola con uno sguardo fresco e personale. Duane Eubanks, autorevole strumentista della scena di Philadelpia e membro di una delle più prolifiche famiglie del mondo del jazz con i fratelli Robin e Kevin e gli zii Ray e Tommy Bryant, ha alle spalle una carriera costellata di collaborazioni eccellenti da Elvin Jones, a Mulgrew Miller e Dave Holland. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duane al Torrione, una famiglia in jazz

