' Ferrara Musica' Michele Canella interpreta Sergej Vasil' evi? Rachmaninov
Domenica 19 alle 10.30, nel Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, si terrà un concerto della stagione di Ferrara Musica con Michele Canella come solista. Il pianista, noto per le sue interpretazioni di musica classica, proporrà un programma dedicato a Sergej Vasil’evi? Rachmaninov. L’evento si inserisce nella serie di appuntamenti musicali organizzati nel teatro cittadino.
Il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara ospita, domenica 19 alle 10.30, un nuovo appuntamento solista della stagione di Ferrara Musica che vedrà protagonista Michele Canella, pianista da anni apprezzato per la profondità e il rigore delle sue interpretazioni.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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