Fiuggi confetti musicali Sergej Vasil' evi? Rachmaninov

Sergej Vasil’evi? Rachmaninov, compositore russo, ha ispirato il terzo concerto di Confetti Musicali a Fiuggi, dove il pubblico ha ascoltato le sue celebri melodie. La scelta di proporre le sue opere nasce dal desiderio di far conoscere meglio la sua musica, spesso dimenticata. Gli interpreti hanno portato in scena brani che rispecchiano la passione e la tecnica del maestro. La serata si è conclusa con grande entusiasmo.

Terzo appuntamento musicale con la rassegna CONFETTI MUSICALI. Luci puntate su Sergej Vasil'evic Rachmaninov nato il 1 aprile 1873 in Russia e morto negli Stati Uniti il 28 marzo 1943. E' stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra russo naturalizzato statunitense. È considerato uno dei maggiori pianisti di ogni tempo e uno dei più importanti compositori tardo romantici. Dopo le prime influenze di musicisti russi tra cui Cajkovskij, Rachmaninov riuscì a creare un proprio linguaggio personale ricco di melodia e di colore.