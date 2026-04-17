FernGully | il film animato avrà un adattamento live action

Amazon MGM Studios ha annunciato che sta lavorando a un adattamento live action di FernGully, il film animato. La produzione è attualmente in fase di sviluppo e sono stati resi noti i nomi responsabili della sceneggiatura e della regia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul cast o sulla data di uscita. L’annuncio riguarda la trasposizione cinematografica del classico dell’animazione.

Amazon MGM Studios ha annunciato il nuovo progetto in fase di sviluppo, svelando chi si occuperà dello script e della regia. Il film animato FernGully, arrivato nelle sale nel 1992, sembra avrà un adattamento live action prodotto da Amazon MGM Studios. A occuparsi del progetto sarà la regista Marielle Heller, che firmerà anche la sceneggiatura dell'adattamento. Cosa raccontava FernGully La versione originale di Ferngully le avventure di Zak e Crysta aveva tra le star coinvolte a dare voce ai protagonisti Robin Williams, Tim Curry, Christian Slater e Samantha Mathis. Il lungometraggio era tratto dal libro di Diana Young e affrontava tematiche importanti come progresso ed ecologia.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - FernGully: il film animato avrà un adattamento live action Frozen: Live Action (2026) - Amanda Seyfried, Emma Stone | Concept Trailer Notizie correlate Junji Ito torna su Netflix: una delle sue storie più spaventose avrà un adattamento live-actionNel 2026 Netflix riporta in vita uno degli incubi più celebri di Junji Ito con una nuova serie live-action che promette di trasformare l'angoscia... Demon Slayer: svelato l'intero cast dell'adattamento live-action del film Il Castello dell'InfinitoDopo aver dominato il box office, Demon Slayer sperimenta una nuova forma di racconto: il live-action teatrale.