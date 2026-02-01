Netflix annuncia il ritorno di Junji Ito con una serie in live-action prevista per il 2026. La piattaforma porta sullo schermo una delle sue storie più terrificanti, trasformando i disegni inquietanti dell’autore giapponese in immagini vivide e spaventose. I fan dell’orrore attendono con ansia, pronti a vedere se questa nuova versione saprà davvero far tremare.

Nel 2026 Netflix riporta in vita uno degli incubi più celebri di Junji Ito con una nuova serie live-action che promette di trasformare l'angoscia disegnata in terrore tangibile. Una delle storie più disturbanti di Junji Ito diventa una serie live-action Netflix. I celebri Palloncini appesi tornano in Bloody Smart, progetto taiwanese che fonde più incubi dell'autore in un unico racconto visivo, tra body horror e paranoia sociale. **I Palloncini appesi: l'incubo di Junji Ito prende forma Junji Ito non è nuovo alle trasposizioni dal manga allo schermo. Prima che Uzumaki diventasse un anime cult, aveva già conosciuto una versione live-action in Giappone, mentre Tomie ha generato negli anni una vera e propria saga cinematografica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Junji Ito torna su Netflix: una delle sue storie più spaventose avrà un adattamento live-action

