Demon Slayer | svelato l' intero cast dell' adattamento live-action del film Il Castello dell' Infinito

Questa mattina sono stati svelati i nomi di tutti gli attori che prenderanno parte all’adattamento teatrale di Demon Slayer, dopo il successo al box office del film Il Castello dell’Infinito. La produzione ha annunciato ufficialmente il cast completo, che si prepara a portare in scena la storia in modo nuovo e più diretto. I fan attendono con ansia di vedere come gli attori daranno vita ai personaggi e se questa versione riuscirà a catturare la stessa energia del film.

Dopo aver dominato il box office, Demon Slayer sperimenta una nuova forma di racconto: il live-action teatrale. Il Castello dell'Infinito prende vita sul palco, trasformando disegni e battaglie in carne, ossa e presenza scenica. L'universo di Demon Slayer si espande oltre l'animazione con un nuovo adattamento live-action dedicato all'arco di Il Castello dell'Infinito. Annunciato il cast completo dello stage play giapponese, tra ritorni storici e nuovi interpreti pronti a incarnare eroi e demoni. Dal record al palcoscenico: Il Castello dell'Infinito entra nel mondo reale Con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito ormai consacrato come il film anime di maggior successo di sempre, Shueisha guarda oltre lo schermo e rilancia puntando sul live-action.

