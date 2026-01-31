Massimiliano Migliaccio è il nuovo dirigente della Squadra mobile di Lecce
Oggi a Lecce si è ufficialmente insediato il nuovo dirigente della Squadra mobile, Massimiliano Migliaccio. Il questore Giampietro Lionetti ha annunciato il suo arrivo e gli ha consegnato il comando, segnando un cambio di responsabilità nelle investigazioni della città. Migliaccio prende il posto di chi lo ha preceduto, pronto a guidare le indagini e affrontare le sfide della città.
LECCE – Cambio della guardia ai vertici investigativi di viale Otranto. Nella giornata di oggi, il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha accolto ufficialmente il vicequestore della polizia di Stato, Massimiliano Migliaccio, che assume la guida della Squadra mobile.Migliaccio prende il posto.
