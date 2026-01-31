Massimiliano Migliaccio è il nuovo dirigente della Squadra mobile di Lecce

Oggi a Lecce si è ufficialmente insediato il nuovo dirigente della Squadra mobile, Massimiliano Migliaccio. Il questore Giampietro Lionetti ha annunciato il suo arrivo e gli ha consegnato il comando, segnando un cambio di responsabilità nelle investigazioni della città. Migliaccio prende il posto di chi lo ha preceduto, pronto a guidare le indagini e affrontare le sfide della città.

