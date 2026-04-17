Due persone di origine rumena sono state arrestate dai carabinieri di Cortona dopo essere state trovate con la refurtiva all’interno di un’auto fermata a un posto di blocco. La refurtiva proveniva da due furti appena commessi. Le forze dell’ordine hanno bloccato e controllato il veicolo, recuperando la merce rubata. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine lungo le strade del territorio.

CORTONA – I carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due persone di origine rumena, senza fissa dimora, in quanto ritenute responsabili di aver trafugato da un supermercato di Camucia cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di oltre 3mila euro, nonché da un negozio di elettronica di Foligno due aspirapolveri del valore di circa 1500 euro. In particolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cortona e delle stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia stavano effettuando un posto di blocco lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano le due persone.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fermati a un posto di blocco, nell’auto la refurtiva di due colpi appena compiuti

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