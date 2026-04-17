Fermati a un posto di blocco nell’auto la refurtiva di due colpi appena compiuti
Due persone di origine rumena sono state arrestate dai carabinieri di Cortona dopo essere state trovate con la refurtiva all’interno di un’auto fermata a un posto di blocco. La refurtiva proveniva da due furti appena commessi. Le forze dell’ordine hanno bloccato e controllato il veicolo, recuperando la merce rubata. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine lungo le strade del territorio.
CORTONA – I carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due persone di origine rumena, senza fissa dimora, in quanto ritenute responsabili di aver trafugato da un supermercato di Camucia cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di oltre 3mila euro, nonché da un negozio di elettronica di Foligno due aspirapolveri del valore di circa 1500 euro. In particolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cortona e delle stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia stavano effettuando un posto di blocco lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano le due persone.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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