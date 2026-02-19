Fermati al posto di blocco in auto i proventi della truffa del falso carabinieri | arrestati
I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di Napoli, di 54 e 22 anni, perché avevano tentato di svaligiare un’anziana di 82 anni a Montevarchi usando la tecnica dei falsi carabinieri. I sospetti sono stati fermati durante un controllo stradale, mentre trasportavano i soldi provenienti dalla truffa. Gli uomini avevano pianificato il colpo per ottenere denaro dalla vittima, convincendola di un falso intervento delle forze dell’ordine. La vicenda mostra come i truffatori usino spesso metodi ingegnosi per ingannare le persone più vulnerabili.
MONTEVARCHI – I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni, per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona di 82 anni della provincia di Siena, con la tecnica dei finti carabinieri. In particolare, i due uomini avevano fatto credere all’anziano che suo figlio aveva investito colpevolmente due persone e che per evitare più gravi conseguenze, avrebbe dovuto versare del denaro, a titolo di risarcimento, alle vittime. I due si erano successivamente portati nell’abitazione dell’ignara vittima, che aveva provveduto a consegnare tre orologi, quattro anelli in oro e un bracciale in oro bianco ai due finti carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
