Femminicidio Genini 76 coltellate e premeditazione | chiesto l’immediato per Soncin

La Procura ha chiesto l’immediato processo per l’uomo accusato di aver ucciso la 29enne con 76 coltellate. L’indagine evidenzia che l’omicidio avrebbe avuto carattere premeditato, in un contesto di violenze precedenti. La vicenda riguarda un femminicidio avvenuto in una zona residenziale, con dettagli che indicano un attacco pianificato dall’imputato. La richiesta di giudizio immediato arriva dopo la ricostruzione degli elementi raccolti dagli inquirenti.

Il femminicidio di Pamela Genini è il triste approdo di una storia fatta di violenze. La Procura ricostruisce un piano lucido e brutale: Soncin uccise la 29enne con 76 coltellate. Chiesto dunque il processo con rito immediato per omicidio volontario pluriaggravato ma escluso lo stalking Secondo l’accusa,Gianluca Soncinavrebbe messo in atto una vera e propria “spedizione punitiva” nell’abitazione milanese della 29enne Pamela Genini, pianificando l’omicidio almenouna settimana prima.L’uomo si sarebbe infatti procurato unduplicato delle chiavidell’appartamento in zona viale Monza, elemento che rafforza l’ipotesi della premeditazione. Per il gip, la decisione di uccidere non sarebbe maturata all’improvviso, né a seguito di un litigio o della volontà della giovane di interrompere la relazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio Genini, 76 coltellate e premeditazione: chiesto l’immediato per Soncin Femminicidio Pamela Genini, chiesto il processo immediato per Gianluca Soncin: “Uccisa con 76 coltellate”La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela... Leggi anche: Pamela Genini uccisa con 76 coltellate: chiesto rito immediato per Gianluca Soncin