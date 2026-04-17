A Bisceglie si sono susseguite le notizie sul femminicidio di Patrizia Lamanuzzi, uccisa dal suo ex compagno. Sul web, il nipote della vittima ha pubblicato un messaggio indirizzato allo zio, accusandolo di comportamento possessivo e malato. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini sul caso. La notizia ha fatto il giro dei social network, alimentando il dibattito sulla violenza di genere.

“Ce l’hanno strappata via, con una violenza cieca, assurda, senza senso”. Così sui social il nipote di Patrizia Lamanuzzi, la 54enne uccisa dal marito Luigi Gentile, che si è poi suicidato. In un lungo post Pietro de Cillis, nipote della vittima, esprime tutto il dolore della famiglia per l’ennesimo caso di femminicidio-suicidio, avvenuto il 15 aprile a Bisceglie. Poi si scaglia contro lo zio, che avrebbe spinto la moglie dal balcone per poi lanciarsi nel vuoto a sua volta: “Non è amore, è possesso malato”. Femminicidio di Patrizia Lamanuzzi, il dolore della famiglia Il nipote contro lo zio Luigi Gentile Il femminicidio-suicidio a Bisceglie Femminicidio di Patrizia Lamanuzzi, il dolore della famiglia “Da due giorni il cielo è più basso, l’aria è più pesante, e dentro di noi c’è un silenzio che urla”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Patrizia Lamanuzzi a Bisceglie, post del nipote contro lo zio Luigi Gentile: "Possesso malato"

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Avrebbe lanciato la moglie dal balcone, spingendola, e poi si sarebbe buttato giù anche lui. Sono morti così Luigi Gentile, 61 anni, e sua moglie Patrizia Lamanuzzi di 55. Il femminicidio questa mattina a Bisceglie, in Puglia. È stata una vicina di casa a raccont facebook

Ciao Patrizia Lamanuzzi. Hai il privilegio di essere la ventesima vittima di #femminicidio del 2026. Ma non avrai molto posto sulle cronache. Le donne uccise sono trendy solo se giovani e bellissime. x.com