A Bisceglie, si è verificato un tragico episodio che coinvolge una coppia in fase di separazione. Luigi Gentile avrebbe lanciato la compagna dal balcone di casa, causando la sua morte. Dopo aver compiuto il gesto, Gentile si è tolto la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso, mentre sono in corso le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Nuovo caso di femminicidio a Bisceglie, con una dinamica di omicidio-suicidio: Luigi Gentile, di 61 anni, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta gettato nel vuoto. I corpi senza vita sono stati ritrovati l’uno accanto all’altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. Come riportato da ANSA, una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e di aver sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio Bisceglie, Luigi Gentile lancia dal balcone Patrizia Lamanuzzi e si suicida: si stavano separando

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