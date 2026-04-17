Federico Rampini ha commentato su una dichiarazione riguardante Donald Trump e l’Iran, affermando che le intenzioni del presidente statunitense sarebbero di concludere rapidamente il conflitto in Iran. Rampini ha anche riferito che Teheran desidera la pace. La dichiarazione si concentra sulle posizioni di Trump e dell’Iran senza commenti su possibili motivazioni o implicazioni politiche.

Donald Trump vuole andare il più presto possibile alla chiusura della guerra in Iran. Ma anche Teheran anela la pace. Tuttavia la situazione è complicata e il mondo guarda agli sviluppi in Medio Oriente. Federico Rampini ospite di 4 di sera su Rete 4 spiega che "gli Stati Uniti e l'Iran hanno l'interesse a chiudere il conflitto". Washington "prima di tutto per ragioni interne, perché l'opinione pubblica americana questa guerra non la vuole e Trump lo sa benissimo". L'editorialista del Corriere della sera fa notare che "è una guerra che lui non è riuscito né a spiegare né tantomeno a vendere al suo elettorato, non parliamo poi dei democratici dell'opposizione".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Federico Rampini, la verità su Trump e l'Iran: "Non è come viene descritto"

Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro

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