Buon compleanno Mina Federico Rampini Alessandro di Matteo…

Oggi vengono ricordati diversi personaggi in occasione dei loro compleanni. Tra loro ci sono cantanti, giornalisti, politici e artisti noti nel panorama italiano e internazionale. Le date segnano il giorno di nascita di queste personalità, alcune delle quali sono attive nel mondo dello spettacolo, della politica o della stampa. La giornata è dedicata a celebrare il loro operato e il loro ruolo pubblico.

Buon compleanno Mina, Alessandro di Matteo, Sandro Gozi, Angelo Rojch, Adriano Pappalardo, Elton John, Gerardo Braggiotti, Giuseppe Marotta, Federico Rampini, Paolo Zamboni, Alessandro Piperno, Gianluca Pegolo, Marco Belinelli, Victor Obinna, Leonardo Spinazzola. Oggi 25 marzo compiono gli anni: Alessandro di Matteo, giornalista; Roberto Balestri, ex calciatore Pisa, Livorno, allenatore; Angelo Rojch, politico; Alfredo Marini, filosofo; Mina, cantante, conduttrice tv, discografica; Renzo Melani, ex calciatore Fucecchio, allenatore, dirigente. Inoltre, compleanno di: Roberto Laneri, musicista, compositore, scrittore; Fabio Mazzari, attore,. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Mina, Federico Rampini, Alessandro di Matteo… Articoli correlati Buon compleanno Enrico d’Armiento, Federico Pennacchioni…Buon compleanno Enrico d’Armiento, Federico Pennacchioni, Jim Carrey, Antonio Lopez, Pietro Parolin, Walter Verini, Paul Young, Massimiliano... Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi…Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi, Lorenzo Robustelli, Rupert Murdoch, Giulio Sapelli, Margherita Boniver, Cochi Ponzoni,... Approfondimenti e contenuti su Federico Rampini Buon compleanno Federico II 2025: proseguono i festeggiamenti per gli 801 anni di storiaProseguono i festeggiamenti di Buon compleanno Federico II 2025 con due performance messe in scena dagli allievi dei due laboratori teatrali aperti a studenti, docenti, personale ... ilmattino.it Buon compleanno Federico II, 801 anni tra studenti, musica e teatroL'Università laica più antica al mondo si appresta a festeggiare i suoi 801 anni di storia nel corso delle celebrazioni dei venticinque secoli della Città di Napoli, con cui l'Ateneo ha condiviso ... ilmattino.it