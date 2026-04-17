FdI attacca | Dossieraggio su di noi dalla maggioranza in Comune | VIDEO

A Bologna si sono accesi nuovi scontri tra il gruppo di Fratelli d’Italia e le forze di centrosinistra in consiglio comunale. Dopo che Coalizione civica ha diffuso dati riguardanti esposti e banchetti, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno accusato la maggioranza di averli sottoposti a un presunto “dossieraggio”. La discussione si è infiammata, con i meloniani che hanno annunciato la possibilità di presentare un’ulteriore segnalazione alla procura.

Scontro politico a Bologna tra Fratelli d’Italia e il centrosinistra. Dopo i dati diffusi da Coalizione civica su esposti e banchetti, i meloniani parlano apertamente di “dossieraggio” e non escludono una nuova segnalazione alla procura. A sollevare il caso è il segretario cittadino Francesco.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Silvestri (M5s) attacca FdI: “Coinvolta in ogni scandalo possibile, con società legate alla mafia. E gettano fango su di noi”“Fratelli d’Italia è coinvolta con ogni scandalo possibile e immaginabile, comprese società legate alla mafia, e invece di lavorare e chiarire,... Vigilia di bilancio in Comune, il centrodestra attacca la maggioranza: "Amministrazione incapace"Romito: "Centrosinistra bloccato da liti interne per le poltrone, nonostante vi sia una città con cantieri sempre più invivibili e periferie lontane"... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lepore negli Usa: FdI attacca sul degrado, il sindaco replica Fatevi un esame di coscienza. Dossieraggio Salis, accuse a FdI: Gambino autosospeso, il partito teme l’allargamento dell’inchiestaL’ex assessore meloniano fa un passo indietro, ma rimane in Consiglio comunale. Mentre la sindaca attacca: Il filone che riguarda me tra i tanti è il meno importante, ma se verificato sarebbero gravi ... msn.com FdI all'attacco sull'assistente di Salis, interrogazione a MetsolaBRUXELLES - Si allarga lo scontro politico sul caso Ilaria Salis dopo il controllo di polizia a Roma e le polemiche sull'immunità parlamentare dell'eurodeputata di Avs: la delegazione di Fratelli ... ansa.it