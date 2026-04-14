Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha accusato Fratelli d’Italia di essere coinvolta in vari scandali, tra cui presunte connessioni con società legate alla mafia. La dichiarazione sostiene che, anziché affrontare le questioni, il partito avversario preferisce accusare e diffondere critiche contro il Movimento 5 Stelle e il suo leader. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le due forze politiche, senza che siano stati forniti dettagli specifici o prove concrete.

“ Fratelli d’Italia è coinvolta con ogni scandalo possibile e immaginabile, comprese società legate alla mafia, e invece di lavorare e chiarire, continuano a gettare fango su Conte e sul Movimento 5 Stelle. È davvero ignobile. Sulla mossa di rompere il rinnovo automatico dei patti con Israele dico ‘Buongiorno’, nel senso che è circa un anno che stiamo dicendo a Meloni di fare quello che sta facendo oggi, quindi il tempo purtroppo è sempre galantuomo con le proposte del Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia e il governo e Meloni arriva puntualmente in ritardo”. Lo ha detto Francesco Silvestri del M5s in un punto stampa coi giornalisti dopo gli attacchi alla Camera del partito di Meloni a Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Silvestri (M5s) attacca FdI: “Coinvolta in ogni scandalo possibile, con società legate alla mafia. E gettano fango su di noi”

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