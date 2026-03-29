Su Rai Uno, durante la trasmissione 'Canzonissima', è stata dedicata una canzone al marito dalla moglie, la vocalist foggiana Germana Schena. Fausto Leali ha partecipato alla trasmissione e ha ricevuto la dedica speciale. La presenza di entrambi nel programma ha attirato l'attenzione del pubblico.

L'amore è protagonista su Rai Uno, con Fausto Leali e sua moglie, la vocalist foggiana Germana Schena. Il cantante bresciano - concorrente di ‘Canzonissima’, programma condotto da Milly Carlucci nel prime time del sabato sera - si è esibito con ‘Almeno tu nell’Universo', canzone scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972 e interpretata e pubblicata nel 1989 da Mia Martini. Un brano dal testo intenso, che Leali ha voluto dedicare alla sua Germana, con la quale si è sposato a Foggia, il 14 giugno 2014. Una favola moderna, quella di Germana e Fausto; un rapporto reso saldo dalla musica, altro vincolo che lega i due promessi sposi già da tempo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - L'amore di Fausto Leali per la sua Germana: a 'Canzonissima' la dedica speciale con 'Almeno tu nell'universo'

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