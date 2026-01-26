A Monza il concerto di Fausto Leali

Il 1 febbraio al Teatro Manzoni di Monza si terrà il concerto Fausto Leali & Friends, un’occasione per ascoltare uno dei cantanti più rappresentativi della musica italiana. L’evento, promosso da Brianza per il cuore, unisce musica e solidarietà, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e vicinanza. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e per chi desidera contribuire a una causa benefica.

Musica e solidarietà. Con uno dei protagonisti assoluti della musica italiana. L'appuntamento è per domenica 1 febbraio al Teatro Manzoni con il concerto Fausto Leali & Friends, un evento unico organizzato da Brianza per il cuore. Sul palco, dalle 20.45, salirà il celebre cantante Fausto Leali, grande sostenitore dell'associazione guidata da Laura Colombo, insieme a una serie di altri artisti: Luisa Corna, Morgan, Iva Zanicchi, Matthew Lee, Ale e Franz. Il ricavato dalla vendita dei biglietti servirà a sostenere il progetto per la realizzazione dei nuovi ambulatori di cardiologia pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza.

