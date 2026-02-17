Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras
Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver preso parte a una rissa durante i festeggiamenti del Mardi Gras. L’attore, 39 anni, è stato portato via dalla polizia martedì mattina, dopo aver litigato con alcuni partecipanti in un bar della città. Testimoni hanno riferito di aver assistito a scene di confusione e urla che si sono protratte per diverse ore nelle strade affollate.
Nuovi guai per Shia LaBeouf. L’attore americano, 39 anni, è stato arrestato nelle prime ore di martedì a New Orleans al termine di quello che diversi testimoni descrivono come un lungo fine settimana “di terrore”, trascorso tra locali e festeggiamenti per il Mardi Gras. Secondo quanto riportato da fonti locali e confermato dai registri del tribunale, LaBeouf deve rispondere di due capi d’accusa per “ simple battery ”, ovvero aggressione semplice. L’attore è atteso in aula presso l’Orleans Parish Criminal District Court e dovrà comparire nuovamente davanti al giudice anche nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Mardi Gras a New Orleans: storia e tradizioni del Carnevale più famoso degli USA, dal ‘700 a oggiIl Mardi Gras di New Orleans ha origini nel XVII secolo, e la sua popolarità cresce ogni anno grazie alle sfilate colorate e alle maschere elaborate.
Leggi anche: Ostia, 30enne uccide a martellate la nonna durante "lite familiare" dopo aver ferito il compagno della madre: fermato a Roma durante tentata fugaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi GrasL’attore, accusato di due capi d’imputazione per aggressione semplice, sarebbe stato protagonista di un lungo weekend tra locali e comportamenti sopra le righe ... ilgiornale.it
Shia LaBeouf arrestato a New Orleans durante il Mardi Gras: rissa, alcol e nuovi guai per l’attoreShia LaBeouf è stato arrestato nelle prime ore di martedì a New Orleans, nel ... msn.com
Robert De Niro, Tom Hanks, Adam Driver, Jamie Foxx, Adam Sandler e Shia LaBeouf fotografati per The Hollywood Reporter, 2020 facebook