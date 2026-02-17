Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver preso parte a una rissa durante i festeggiamenti del Mardi Gras. L’attore, 39 anni, è stato portato via dalla polizia martedì mattina, dopo aver litigato con alcuni partecipanti in un bar della città. Testimoni hanno riferito di aver assistito a scene di confusione e urla che si sono protratte per diverse ore nelle strade affollate.