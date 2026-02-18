Shia LaBeouf arrestato per rissa durante i festeggiamenti del Martedì Grasso | Sta terrorizzando la città

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans durante i festeggiamenti del Martedì Grasso, dopo aver avuto una colluttazione con due uomini. L’attore, presente alla festa in maschera, ha iniziato a urlare e si è scagliato contro i due uomini, che hanno chiamato la polizia. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, alcuni dei quali hanno assistito alla discussione.

Un Martedì Grasso movimentato per Shia LaBeouf. L’attore è stato arrestato poco dopo la mezzanotte a New Orleans dopo aver litigato con due uomini che avrebbero dichiarato alla polizia di essere stati da lui aggrediti. Stando al Dipartimento di Polizia di New Orleans, LaBeouf avrebbe causato disordini e sarebbe diventato sempre più aggressivo in un locale in Royal Street, fa sapere Tmz. I dettagli della rissa. L’episodio si sarebbe verificato dopo che un membro dello staff ha cacciato Shia dal locale. A quel punto l’attore avrebbe colpito più volte un uomo con i pugni chiusi per poi andare via, salvo fare ritorno poco dopo al bar e comportarsi in modo più aggressivo fino a riprendere a colpire lo stesso uomo con cui aveva avuto una colluttazione poco prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Shia LaBeouf arrestato per rissa durante i festeggiamenti del Martedì Grasso: “Sta terrorizzando la città” Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale. Arrestato l'attore Shia LaBeouf per una rissa in un localeNelle prime ore di ieri, 17 febbraio, Shia LaBeouf è stato arrestato per aver partecipato a una rissa durante i festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans; Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, la scazzottata nella notte di martedì grasso; Chi è Shia LaBeouf, l’attore arrestato per aver terrorizzato New Orleans durante il Mardi Gras; Shia LaBeouf arrestato a New Orleans: rissa nella notte del Martedì Grasso. Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito due uomini durante il Carnevale a New OrleansLeggi su Sky TG24 l'articolo Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito due uomini durante il Carnevale a New Orleans ... tg24.sky.it Ancora guai per Shia LaBeouf, l'attore di Transformers arrestato: il motivoShia LaBeouf accusato di aggressione e arrestato dopo una rissa: dall'America arriva un racconto scioccante che vede l'attore protagonista ... libero.it «Lei non sa chi sono io. » Shia LaBeouf è finito di nuovo nei guai. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, l’attore è stato fermato dalla polizia a New Orleans, proprio durante i festeggiamenti di Mardi Gras. Secondo quanto riportato da TMZ, LaBeouf avrebbe avuto facebook L’attore statunitense Shia LaBeouf è stato arrestato in seguito a una rissa nei festeggiamenti di Carnevale a New Orleans x.com