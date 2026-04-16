Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata
Per la 33ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare. Si tratta di un giocatore considerato un punto fermo, uno che garantisce molte presenze e un altro che rappresenta una scommessa. Questi giocatori sono indicati come quelli da schierare senza esitazioni, in modo da ottimizzare i risultati in vista delle prossime partite.
La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 33ª giornata. Si parte venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Lecce e Fiorentina. In mezzo, alcune partite di cartello come Napoli-Lazio e Roma-Atalanta in programma sabato, oltre a Juventus-Bologna di domenica sera. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Nel momento del bisogno Hakan Calhanoglu (50 crediti) è tornato a fare la differenza. Archiviati i problemi fisici che lo hanno condizionato...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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