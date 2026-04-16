Per la 33ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare. Si tratta di un giocatore considerato un punto fermo, uno che garantisce molte presenze e un altro che rappresenta una scommessa. Questi giocatori sono indicati come quelli da schierare senza esitazioni, in modo da ottimizzare i risultati in vista delle prossime partite.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 33ª giornata. Si parte venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Lecce e Fiorentina. In mezzo, alcune partite di cartello come Napoli-Lazio e Roma-Atalanta in programma sabato, oltre a Juventus-Bologna di domenica sera. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Nel momento del bisogno Hakan Calhanoglu (50 crediti) è tornato a fare la differenza. Archiviati i problemi fisici che lo hanno condizionato...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata

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