Per la 33ª giornata di fantacalcio, sono tre i difensori da mettere in campo: uno considerato tra i migliori, uno che garantisce affidabilità e un altro che rappresenta una scelta più rischiosa ma potenzialmente redditizia. Questi giocatori sono stati scelti in base alle loro recenti prestazioni e alle statistiche di rendimento. La loro presenza in formazione potrebbe influenzare il risultato della giornata.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 33ª giornata. Si parte venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Lecce e Fiorentina. In mezzo, alcune partite di cartello come Napoli-Lazio e Roma-Atalanta in programma sabato, oltre a Juventus-Bologna di domenica sera. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre difensori da schierare al fantacalcio in questo turno. Contro l’Inter è stata solo una serata storta, una notte da dimenticare per Evan Ndicka (32 crediti): voto 4, il peggiore in assoluto in campo, e la responsabilità sull'1-0, che ha spianato la strada agli uomini di Chivu, e pure nel 5-1 finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata

Notizie correlate

Leggi anche: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 22ª giornata

Leggi anche: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 31ª giornata; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata; Riecco i bonus! Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti dopo la 31ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata.

Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 33ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com

Da Di Gregorio a De Gea, ecco gli estremi difensori consigliati per il 33° turno di Serie APer continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ... gazzetta.it

Sosa: "Anche Conte può sbagliare. Perché non Alisson e tre difensori 90'" x.com

È prassi assai diffusa, nel variegato mondo del pallone, associare ad una squadra, o ad un allenatore, che gioca con i tre difensori centrali un gioco e una mentalità fin troppo difensivista. In realtà trattasi di un atteggiamento un tantino prevenuto, in quanto un - facebook.com facebook