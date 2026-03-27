Famiglia nel bosco nonna Pauline preoccupata per Catherine e i bimbi perfetti | Loro sono buoni genitori

Una famiglia vive nel bosco e la nonna, Pauline, esprime preoccupazione per Catherine e i bambini. Secondo Pauline, i bambini sono

Il caso della “famiglia nel bosco” resta aperto tra decisioni giudiziarie e polemiche. La nonna Pauline denuncia gli effetti della separazione dei bimbi da Catherine e Nathan: “Non è giusto, sono buoni genitori ed erano felici”. I bambini sono ancora in casa famiglia a Vasto, mentre si paventa un nuovo trasferimento. Famiglia nel bosco, lo sfogo di nonna Pauline La preoccupazione per Catherine e i suoi bimbi Gli ultimi sviluppi del caso Famiglia nel bosco, lo sfogo di nonna Pauline Nelle ultime settimane il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” ha registrato nuovi sviluppi, mentre emergono testimonianze sempre più toccanti, come quella della nonna Pauline, intervenuta nel programma televisivo “Dentro la notizia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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