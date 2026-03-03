Famiglia nel bosco nonna Pauline preoccupata per i bimbi che sono infelici perché a casa sono liberi

Nonna Pauline ha aggiornato sugli sviluppi della famiglia nel bosco e ha affermato che i bambini si sentono infelici perché a casa sono liberi. La donna ha sottolineato che i figli preferiscono vivere nel bosco e che si sentono più felici lontano dalla vita domestica. Non sono stati forniti dettagli su altre persone coinvolte o su eventuali azioni intraprese.

Torna a parlare Pauline, la nonna dei tre bambini della ormai nota “famiglia nel bosco”. La donna si è detta preoccupata per i nipoti che sono “tristi e infelici” e vogliono tornare a casa, l’unico posto in cui “si sentono liberi”. La vicenda ha scosso l’australiana che ormai da qualche settimana si è stabilita in Abruzzo per dare un supporto a sua figlia Catherine. Famiglia nel bosco, gli aggiornamenti Non si spegne l’eco mediatica intorno alla vicenda della famiglia nel bosco, un nucleo familiare composto da due genitori – Nathan e Catherine – e tre figli che sono stati divisi oltre 100 giorni fa dal provvedimento del 13 novembre, quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei piccoli dalla casa nel bosco di Palmoli dove vivevano, trasferendoli in una struttura insieme alla madre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

