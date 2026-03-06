Oggi le perizie sui bimbi della famiglia nel bosco Cantelmi | Contrari a cambio comunità sarebbe disastroso

Oggi sono iniziate le perizie su tre bambini che vivevano nel bosco di Palmoli. Lo psichiatra Cantelmi, consulente del team legale dei genitori, ha dichiarato che un cambio di comunità sarebbe un disastro per i minori. Le valutazioni sono state disposte nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti i genitori e le autorità competenti. I risultati delle perizie saranno utili per le decisioni future.