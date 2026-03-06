Oggi le perizie sui bimbi della famiglia nel bosco Cantelmi | Contrari a cambio comunità sarebbe disastroso
Oggi sono iniziate le perizie su tre bambini che vivevano nel bosco di Palmoli. Lo psichiatra Cantelmi, consulente del team legale dei genitori, ha dichiarato che un cambio di comunità sarebbe un disastro per i minori. Le valutazioni sono state disposte nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti i genitori e le autorità competenti. I risultati delle perizie saranno utili per le decisioni future.
Al via le perizie su tre bimbi che vivevano nel bosco di Palmoli. Lo psichiatra Cantelmi, consulente del team difensivo dei genitori, a Fanpage.it spiega: "La madre è frustrata e i bimbi disperati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Mandarli a scuola sarebbe traumatico. La famiglia? Eccentrica”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, a breve le perizie psichiatriche per i 3 bimbi, possibile affido alla nonna, dott Cantelmi: "I figli stanno male"
