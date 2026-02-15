Ho visto cosa hanno fatto ai bimbi Famiglia nel bosco la denuncia di mamma Catherine

Catherine, madre di tre figli, ha raccontato di aver assistito a maltrattamenti sui bambini durante i mesi trascorsi nel bosco, e ha deciso di denunciare la situazione dopo aver visto con i propri occhi le condizioni in cui vivevano. La donna ha spiegato di aver trovato i figli sporchi, denutriti e impauriti, e ha deciso di intervenire per salvarli. La famiglia si era trasferita nel cuore della natura, lontano dalla città, ma le condizioni di vita sembravano peggiorare di giorno in giorno, alimentando le preoccupazioni di chi si chiedeva se fossero davvero liberi o vittime di abusi.

Per mesi quella che è stata ribattezzata la vicenda della famiglia nel bosco ha diviso l'opinione pubblica tra chi parlava di scelta di vita alternativa e chi, invece, denunciava una situazione al limite della sopravvivenza. Una storia nata lontano dai riflettori, tra alberi e sentieri isolati, e poi esplosa improvvisamente nelle cronache nazionali, trasformandosi in un caso giudiziario e umano che continua a far discutere. Al centro della vicenda ci sono due genitori stranieri e i loro bambini, cresciuti in condizioni di forte isolamento, lontani dai servizi essenziali e da qualsiasi contesto scolastico tradizionale.