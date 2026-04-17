È stata completata la perizia psichiatrica sui tre bambini coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco. Si tratta dell’ultimo step previsto nel percorso di valutazione psicologica della famiglia, che ha richiesto diverse sessioni di analisi. La perizia fornirà elementi utili per le decisioni future sulla gestione del caso e sulla possibile riunificazione familiare.

Si è svolta la perizia psichiatrica sui tre bambini della “Famiglia nel bosco”. Dovrebbe essere l’ultima tappa della lunga valutazione psicologica della famiglia. Mentre la posizione di Catherine non migliora, il Tribunale potrebbe emettere la sentenza definitiva tra fine maggio e inizio giugno Prosegue, con calma e massima attenzione, il percorso giudiziario del caso della cosiddetta “Famiglia nel bosco”. Tra alti e bassi il cammino è ancora lungo e, da quanto emerge, la posizione di mamma Catherine non sta migliorando.Oggi si è svolta la perizia psichiatrica, l’ennesima,sui tre bambini che si trovano in una struttura protetta a Vasto. Si rifà, quindi, a distanza da più di un mese da quella prevista per il 6 marzo, sospesa a causa del fatto che Catherine Birmingham sarebbe stata allontanata dei bimbi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, la perizia sui figli e i passaggi che non permetterebbero la riunione

Famiglia nel bosco, oggi perizia psichiatrica sui genitori - Vita in diretta 13/02/2026

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