Famiglia nel bosco Susanna Tamaro critica psichiatri e perizia sui genitori | Figli sequestrati dallo Stato

La scrittrice Susanna Tamaro critica duramente il ruolo degli psichiatri nella vicenda della famiglia nel bosco. La Tamaro si oppone alla perizia che dovrebbe valutare l’idoneità genitoriale, sostenendo che i figli sono stati sequestrati dallo Stato senza motivazioni chiare. La questione rischia di alimentare ulteriori tensioni e apre un dibattito sulla tutela dei diritti dei genitori e dei bambini coinvolti.

Susanna Tamaro senza mezzi termini contro il ruolo affidato agli psichiatri dallo Stato, accusato di aver "sequestrato" la famiglia nel bosco. Nel giorno delle perizie sui coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, per valutarne l'idoneità genitoriale, la scrittrice triestina è tornata a commentare la vicenda e a puntare il dito sull'apparato giudiziario che dovrà decidere il destino dei bambini della coppia anglo-australiana. Le accuse di Susanna Tamaro Il ruolo degli psichiatri secondo la scrittrice La perizia sui genitori della famiglia nel bosco Le accuse di Susanna Tamaro La scrittrice ha affidato le sue riflessioni a un articolo sul Corriere della Sera, in cui individua la "psichiatrizzazione" come punto comune tra il caso della famiglia nel bosco e la vicenda mediatica esplosa attorno allo stato di salute di Vittorio Sgarbi.

