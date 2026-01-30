Famiglia nel bosco al via la perizia psichiatrica su genitori e figli | 3 incontri per valutare la situazione

Al via le perizie psichiatriche sui genitori e i figli della famiglia che si nasconde nel bosco. I giudici dell’Aquila hanno deciso di fare tre incontri per valutare la loro situazione. Gli esperti ascolteranno tutti, genitori e bambini, per capire meglio cosa sta succedendo e quali sono le condizioni di questa famiglia isolata.

È arrivato il momento delle perizie sulla famiglia nel bosco. Così come disposto dal tribunale dei minorenni dell'Aquila, un consulente tecnico d'ufficio darà avvio alle perizie psichiatriche sui genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il tema sono le competenze genitoriali dei due, alla base dell'allontanamento dei minori che risiedono in casa famiglia. Sono previsti tre incontri, poi l'elaborazione della perizia nei prossimi tre mesi. Via alle perizie per la famiglia nel bosco Venerdì 30 gennaio alle ore 16:00 si terrà il primo incontro per la perizia sui genitori della famiglia nel bosco.

