Il procedimento giudiziario riguardante il bilancio del club potrebbe tornare davanti al giudice per l’udienza preliminare. La vicenda si concentra su presunte irregolarità contabili e coinvolgimenti di alcune figure legate alla gestione del club. La possibile ripresa del processo al gup potrebbe avere ripercussioni sulla squadra e sulle sue future operazioni finanziarie. La situazione resta sotto osservazione, mentre il club continua a seguire gli sviluppi legali.

"> Il Napoli di Antonio Conte naviga verso un secondo posto che promette stabilità, ma la situazione legale che coinvolge il club è tutt’altro che semplice. Mentre la squadra si concentra sulle prestazioni in campo, un procedimento per falso in bilancio ha rallentato il corso della giustizia nelle aule del Tribunale di Roma. Questo processo riguarda il presidente Aurelio De Laurentiis, il suo braccio destro Andrea Chiavelli e la società stessa. Il Procedimento e la Prima Udienza. Durante la prima udienza del caso, che è stata tenuta dalla nona sezione collegiale del Tribunale di Roma, gli avvocati hanno portato all’attenzione una questione procedurale di notevole importanza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Falso in bilancio: il processo AdL potrebbe tornare al gup. Quali rischi per il Napoli?

Notizie correlate

Falso in bilancio Napoli, ADL rischia di tornare dal GupArrivano nuovi sviluppi sul caso plusvalenze per le vendite di Osimhen e Manolas, che vede coinvolto il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis.

Napoli, falso in bilancio: processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gupRischia di ripartire dall'udienza preliminare il procedimento che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui la Procura di Roma...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Falso in bilancio: il processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup; Inchiesta sul Carlo Felice, accusa di falso in bilancio. Faro dei pm sul consiglio d’indirizzo; Plusvalenze, il processo a De Laurentiis per falso in bilancio rischia di tornare davanti al gup; Napoli, falso in bilancio: processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup.

Falso in bilancio, ADL rischia di dover tornare davanti al Gup: il motivoRischia di ripartire dall'udienza preliminare il procedimento che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui la Procura di Roma contesta il reato di falso in bilancio ... tuttonapoli.net

Falso in bilancio, ecco perché De Laurentiis rischia di tornare davanti al GupRischia di ripartire dal Gup (Giudice dell'Udienza Preliminare) Aurelio De Laurentiis per il procedimento sul presunto reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021 del Napoli. napolitoday.it

“È un affare, mandagli subito l’acconto!” E invece… truffa assicurata. Annuncio a 9.000€ falso Annuncio reale 14.500€ Stessa auto, stesso anno… prezzo troppo basso = campanello d’allarme Non farti fregare dalla fretta. Le truffe giocano propri - facebook.com facebook

Napoli, il processo ad Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio rischia di tornare davanti al gup. La decisione è attesa per il 20 maggio e fra le persone chiamate a testimoniare ci sono anche Victor Osimhen e Cristiano Giuntoli x.com