falso in bilancio napoli adl rischia di tornare dal gup

Nuovi sviluppi emergono nel procedimento giudiziario riguardante il falso in bilancio della società calcistica, con il presidente che potrebbe essere convocato nuovamente davanti al giudice per le indagini sulle plusvalenze relative alle cessioni di alcuni calciatori. Le indagini riguardano specificamente le transazioni di alcune operazioni di mercato, che sono al centro di un procedimento giudiziario. Attualmente, il caso si trova in fase di approfondimento presso l'autorità giudiziaria competente.

Arrivano nuovi sviluppi sul caso plusvalenze per le vendite di Osimhen e Manolas, che vede coinvolto il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis. “Rischia di ripartire dall’udienza preliminare il procedimento che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui la Procura di Roma contesta il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club sono imputati anche la società calcistica e il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Nel corso della prima udienza svolta oggi davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale capitolino, il difensore del club azzurro, Lorenzo Contrada, ha eccepito una nullità assoluta del decreto che ha disposto il giudizio, il 20 novembre scorso, e tutti gli atti successivi per mancata notifica.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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